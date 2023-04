Francisco J. Marques visa Benfica: "Tivesse o mesmo critério e já se tinha autodissolvido"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto recorreu às redes sociais para comentar a participação dos encarnados no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra Pinto da Costa.

Francisco J. Marques recorreu esta sexta-feira às redes sociais para reagir à participação do Benfica no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra Pinto da Costa. Em causa estão declarações do presidente do FC Porto que, no entender das águias, "visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato."

"O Benfica quer o futebol português como um exemplo de boas maneiras. Assim tivesse o mesmo critério relativamente a casos de aliciamento de adversários, ou à corrupção de funcionários judiciais, ambos em benefício do próprio Benfica, e já se tinha autodissolvido", escreveu o diretor de comunicação e informação dos dragões na conta de Twitter.

Na revista "Dragões", recorde-se, Pinto da Costa referiu que o FC Porto tem "condições para ganhar os seis jogos, desde que impere a verdade desportiva".

"O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do Presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de Campeonato e que, não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica", lê-se na newsletter diária o clube da Luz, esta sexta-feira, em reação.