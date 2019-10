Francisco J. Marques: "Vamos ver o Florentino ser ilibado muitas vezes"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto fez mira ao médio-defensivo do Benfica no jogo com o Tondela.

Francisco J.Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, apontou o dedo ao árbitro Hugo Miguel pela não expulsão de Florentino no jogo do Benfica em Tondela, no último domingo.

"Foram dois ou três erros em benefício do Benfica, o principal aos 26 minutos em que evidentemente o Florentino deveria ter sido castigado com o cartão vermelho. É um lance que ultrapassa o que é um lance de amarelo. Lances de amarelo, com Florentino, houve mais dois ou três a seguir e mais uma vez o árbitro não interveio, ilibando Florentino de qualquer sanção que o tirasse do jogo mais cedo", apontou o dirigente dos azuis e brancos no programa "Universo Porto da Bancada", prosseguindo:

"Isto vem na sequência da caça à arbitragem do Benfica desde o início da época. Época após época há jogadores do Benfica que beneficiam de um regime de exceção. Vamos ver o Florentino ser ilibado muitas vezes", conclui, enquanto o canal do clube chamava ao médio "Florentino Pode Tudo".