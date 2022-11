Francisco J. Marques suspenso por 35 dias pelo Conselho de Disciplina

Diretor de comunicação e informação do FC Porto terá ainda de pagar uma multa de 5610 euros pelas críticas à arbitragem do jogo entre V. Guimarães e Benfica.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol puniu Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, com 35 dias de suspensão e uma multa de 5610 euros.

Em causa, segundo o CD, estão "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem."

Recorde-se que no dia 1 de outubro, J. Marques recorreu ao Twitter para deixar críticas ao desempenho da arbitragem no encontro entre V. Guimarães e Benfica, da oitava jornada. "O VAR Luís Ferreira faz metade do trabalho e só intervém (e bem) para salvar o Benfica, porque no lance deste vídeo ficou caladinho. Coitada da verdade desportiva, tão maltratada. Um pontinho aqui, dois acolá e assim se brinca com a classificação", escreveu na altura. Em causa estava um alegado penálti cometido sobre André André, jogador dos minhotos.