Francisco J. Marques suspenso 45 dias e multado em 7 650 euros

Castigo faz parte do comunicado do Conselho de Disciplina da FPF

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi condenado pelo Conselho de Disciplina da FPF a 45 das de suspensão e ao pagamento de uma multa de 7 65 euros. Em causa estão as declarações, a 14 de março de 2021, obre a arbitragem no Chaves-FC Porto, partida da II Liga.

Recorde-se que Francisco J. Marques criticou as decisões da equipa de arbitragem do jogo da equipa B do FC Porto em Chaves (1-1), designadamente o golo anulado aos portistas já nos minutos finais do encontro.

Pouco depois, nas redes sociais, Francisco J. Marques, diretor de informação e comunicação dos dragões, criticou duas decisões da equipa de arbitragem liderada por Artur Soares Dias: o golo de Roberto, que deu o empate, e o tento anulado a Igor Cássio.

O golo do Chaves e o golo mal anulado ao FC Porto B. Não são os adversários que têm tirado pontos à nossa equipa B, têm sido os árbitros, jogo após jogo. Só não vê quem não quiser ver", escreveu Francisco J. Marques no Twitter.