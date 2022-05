Francisco J. Marques: "Rui Costa? O FC Porto comporta-se como deve ser..."

Responsável portista apontou o dedo ao líder encarnado face ao lugar atribuído ao líder do FC Porto durante o jogo entre "águias" e "dragões" na anterior jornada da Liga Bwin

Pinto da Costa ficou colocado, durante o Benfica-FC Porto, que originou o desfecho do título, numa fila distante do presidente encarnado Rui Costa, na tribuna do Estádio da Luz, pelo que Francisco J. Marques teceu críticas à diferença de tratamento e cordialidade para com o líder portista em comparação com o homólogo no Dragão.

"O FC Porto comporta-se como deve ser. Quando o Benfica veio cá jogar - duas vezes em dezembro - o Rui Costa foi colocado na primeira fila do camarote presidencial, não ao lado do presidente do FC Porto, mas na primeira fila. E foi cumprimentado em ambos os jogos. Na Luz, o presidente foi colocado na sétima fila, já o do Benfica, como disse o nosso presidente, nem sequer sabe se lá esteve", disse o diretor de comunicação.

Em defesa do mérito do 30.º título de campeão nacional, Francisco J. Marques sublinhou que o FC Porto foi o clube mais prejudicado pelas arbitragens em 21/22 em comparação com os restantes crónicos rivais lisboetas na Liga Bwin.

"Tudo serve para colocar em causa o mérito. Tem-se procurado criar a ideia de que o FC Porto beneficiou de erros de arbitragem, até na sequência do golo anulado ao Benfica por dois centímetros. Consultámos análises doe especialistas, ex-árbitros que nos jornais avaliam os jogos dos grandes, e, considerando os lances em que houve maioria, FC Porto teve cinco benefícios, o Sporting seis e o Benfica sete. Já prejuízos, o FC Porto teve 13, o Sporting nove e o Benfica três. Na contabilidade total, o FC Porto teve prejuízo em oito, o Sporting em três e o Benfica um benefício em quatro. A ideia que se quer criar é errada, FC Porto foi o clube mais prejudicado", referiu J. Marques.

O diretor de comunicação do FC Porto lamentou, por fim, a influência da arbitragem de Hugo Miguel na visita dos dragões a Braga. "Não íamos perder em Braga, com uma arbitragem que não cometesse erros não íamos perder, no mínimo empatávamos. O nosso recorde que pode ir aos 91 pontos iria ser ainda mais alto, mais extraordinário", juntou o responsável azul e branco, num programa do Porto Canal.