Francisco J. Marques responde ao Benfica: "Hoje enganaram-se na newsletter"

Diretor de comunicação do FC Porto riposta depois do ataque do Benfica, esta quarta-feira.

O Benfica lançou esta quarta-feira um ataque cerrado ao FC Porto na sequência do requerimento apresentado pelos dragões a José Luís Arnaut, com vista ao indeferimento da candidatura de Cláudia Santos ao Conselho de Disciplina da FPF.

As águias visaram Pinto da Costa numa alusão ao processo Apito Final, no qual o presidente Pinto da Costa acabaria por ser absolvido, anos mais tarde: "Um clube, que viu o seu presidente ser condenado por corrupção desportiva pelas instâncias da justiça desportiva e de quem todos nós ouvimos as conversas telefónicas a decidir e combinar árbitros com o próprio presidente do Conselho de Arbitragem, naturalmente pensa sempre os outros à sua imagem, e não consegue conceber outra estratégia senão partir logo para a difamação e a chantagem, e, por isso, Meirim estaria ao serviço do Benfica, para agora já ter feito um excelente trabalho", assinalou o Benfica.

Ora, este excerto motivou uma resposta do diretor de comunicação e informação do clube azul e branco. "Benfica, hoje [quarta-feira] enganaram-se na vossa newsletter. O presidente condenado não foi o do FC Porto, foi o do Benfica. Luís Filipe Vieira é que foi condenado por roubar um camião. Não sou eu que o digo, é o Pedro Guerra que o escreveu e nunca foi desmentido. Não têm de agradecer", atirou Francisco J. Marques no Twitter.