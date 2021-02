Francisco J. Marques responde a Porro: "Depois querem fazer de conta que são meninos bonitos"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto

Pedro Porro disse que Francisco Conceição não foi respeitador no final do clássico e Francisco J. Marques respondeu às críticas do jogador do Sporting.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, respondeu a Pedro Porro, que neste domingo fez críticas à atitude de Francisco Conceição no final do clássico de sábado. Na rede social Twitter, o responsável pela comunicação dos dragões disse que o lateral espanhol foi provocador durante a partida.

"Quem semeia ventos... Passam os jogos a provocar, a mandar bocas, e depois querem fazer de conta que são meninos bonitos", escreveu.

"Entendo que pudesse estar com a cabeça quente, tal como eu durante o jogo mas quando o árbitro apita tens que ter valores e respeitar o adversário e chamar me filho da p*** não creio que seja o melhor. Está tudo bem, sportinguistas. Seguimos", escreveu Porro no Twitter, horas antes.