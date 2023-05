Francisco J. Marques punido com 45 dias de suspensão e 7 650 euros de multa

Diretor de comunicação e informação do FC Porto castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com 45 dias de suspensão e 7 650 euros de multa. A participação contra o diretor de comunicação dos dragões foi feita pelo Conselho de Arbitragem.

Em causa estão declarações proferidas no programa "Universo Porto da Bancada", no dia 11 de abril, visando as prestações do árbitro Luís Godinho.

O CD entende que as declarações foram "proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem, ou eventual violação de deveres gerais", considera o Conselho de Disciplina da FPF. Na altura, a 11 de abril, depois da vitória portista no clássico com o Benfica (2-1), J. Marques questionou: "Que condicionamento existe?"

"No lance do Taremi, compreendo que o árbitro não tenha percebido a joelhada que o Vlachodimos lhe deu. Mas quem está na função do VAR tem a obrigação de ajudar o árbitro. O VAR tinha a obrigação de sinalizar este penálti. No lance do Zaidu é ainda mais escandaloso que o VAR Luís Godinho não tenha ajudado o árbitro. Esta época estamos a assistir a uma regressão do VAR. O VAR surgiu para ajudar o árbitro a ajuizar melhor e, esta época, tem havido erros

grosseiros nos jogos do Benfica. Depois há senhores árbitros que parecem ter um azar terrível, como é o caso de Luís Godinho. Quer a VAR ou a árbitro, tem decidido permanentemente em prejuízo do FC Porto", afirmou o diretor de comunicação e informação portista. E prosseguiu: "Que que se passa? Que condicionamento existe? Estes árbitros têm de ser sancionados corretamente para não se repetir. Estivemos uma volta inteira para beneficiar de um penálti. O caso mais gritante foi contra o Casa Pia. Depois, no jogo com o Gil Vicente, aí o VAR Tiago Martins interveio e bem para marcar penálti contra o FC Porto, mas depois houve um pisão sobre o Taremi que já não foi sinalizado e um lance de mão que também não foi sinalizado. Parece que os árbitros na função de VAR estão condicionados para assinalar lances capitais a favor do FC porto e lances capitais contra o Benfica. Isto faz com que existam sete pontos de distância entre as duas equipa. É muito triste notar que a verdade desportiva é beliscada pelo desempenho dos senhores árbitros. Que nas jornadas que faltam o desempenho seja isento."