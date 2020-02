Francisco J. Marques: "Não é verdade que algum ladrão nos tenha levado o camião"

Diretor de comunicação do FC Porto respondeu às declarações de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica.

Francisco J.Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu no Twitter às palavras de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, que no sábado jogou no Estádio do Dragão.

"Só para tranquilizar os adeptos que nos têm contactado, não é verdade que algum ladrão nos tenha levado o camião no último fim de semana. Respondemos dentro de campo, tal como na primeira volta. Confiança total nos nossos treinadores e jogadores", escreveu, lembrando um caso antigo que envolveu o presidente do rival e reforçando, de forma indireta, a mensagem que o FC Porto tinha já passado durante a tarde, em comunicado, de que a direção do rival não tem confiança na capacidade de Bruno Lage e do plantel para o que resta jogar neste campeonato.