Francisco J. Marques fala em "plano para forçar o FC Porto a desistir da equipa B e entrar nos sub-23"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto recorreu às redes sociais para criticar a arbitragem do jogo da equipa B deste domingo, em Vizela.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, recorreu este domingo às redes sociais para criticar a arbitragem do jogo da equipa B dos dragões, em Vizela, que terminou empatado 0-0 na estreia de António Folha no comando técnico.

"Depois de mais um golo mal anulado e mais um penálti flagrante não assinalado começo a acreditar que há um plano para forçar o FC Porto a desistir da equipa B e entrar nos Sub-23", começou por escrever Francisco J. Marques no Twitter.

"E o que dizer do critério disciplinar? Três amarelos para cada equipa. Vizela, 33 faltas, FC Porto, 11 faltas. As faltas persistentes devem ser punidas com amarelo e é lamentável que os senhores árbitros esqueçam isso quando joga o FC Porto, ou o FC Porto B", concluiu o diretor de comunicação e informação do emblema azul e branco.

De salientar que, sabe O JOGO, o prazo para os clubes se candidatarem à Liga Revelação na próxima estação desportiva já terminou (a 23 dezembro), pois trata-se de uma competição que para 2021/22 requer licenciamento.

As equipas que forem despromovidas da II Liga não vão integrar os quadros do Campeonato de Portugal na próxima época, como é habitual: descem para a Liga 3, competição que terá a sua primeira edição em 2021/22.