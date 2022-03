Francisco J. Marques: "Equipa do FC Porto foi acordada por vários estrondos"

Diretor de comunicação e informação dos dragões diz que a polícia encontrou uma caixa com dez petardos junto ao hotel onde a comitiva está instalada.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, recorreu às redes sociais na manhã desta quarta-feira para dar conta que a comitiva dos dragões foi acordada durante a madrugada "por vários estrondos" junto ao hotel onde está hospedada.

"Sem comparações com o que quer que seja. Esta madrugada, à 01h00, a equipa do FC Porto foi acordada por vários estrondos. O presidente levantou-se e foi perceber o que se passava, tendo sido informado pela polícia que nas traseiras do Altis foi encontrada uma caixa com dez petardos Mais tarde, às 06h00, a situação repetiu-se, com vários estrondos a ouvirem-se novamente, com o claro objetivo de perturbar o descanso dos jogadores do FC Porto. A equipa logo entrará em campo com o firme objetivo de fazer metade do caminho para chegar à final a Taça de Portugal", pode ler-se no Twitter de Francisco J. Marques. "Foram dez potentes petardos, como a polícia poderá facilmente confirmar", vinca.

Paulo Alexandre Araújo, elemento de departamento médico do FC Porto, divulgou nas redes sociais vídeos do sucedido, nos quais se pode ver fogo de artifício.

Os dragões jogam esta quarta-feira em Alvalade, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, numa partida com início às 20h45.