Francisco J. Marques: "Corrupção? Sporting tem-se calado perante o Benfica"

Diretor de comunicação e informação do FC Porto reage à notícia da TVI sobre as suspeitas de corrupção que recaem sobre o Benfica.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, reagiu na noite desta terça-feira à notícia da TVI, dando conta das suspeitas do Ministério Público de corrupção no encontro entre Benfica e Moreirense, da última jornada do campeonato de 2017/18.

"Vamos ter de ver o que a investigação irá dar. Para já, convém só ter consciência de duas ou três coisas, como lhe chamo sempre, neste processo de mega corrupção do Benfica. Em janeiro, houve a noticia de que a SAD, os administradores e o presidente do Benfica, Rui Costa, tinham sido constituídos arguidos num caso de corrupção desportiva. Passadas duas semanas, houve a notícia que o jogador Edgar Costa reconhecia ter sido sondado para ser subornado para facilitar a vida ao Benfica. Agora, vem esta notícia do 2,5 M€ por um penálti que permitia o acesso à Liga dos Campeões, onde, logo à partida, se obtém uma receita várias vezes superior. Parece-me que estas notícias e sucessão de acontecimentos são muito comprometedoras, por um lado, para a administração do Benfica e, por outro, para a administração do Sporting. A administração do Benfica, porque são as mesmas pessoas. Só falta aqui uma, que é Luís Filipe Vieira, que também está envolvido, mas que agora não ocupa qualquer lugar na direção do Benfica. De resto, todas as outras pessoas transitaram. E parece, a cada dia que passa, que se vão acumulando as suspeitas e os indícios de que estão envolvidas em situações muito complicadas, relacionadas com a adulteração da verdade desportiva", afirmou no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

"Depois, a administração do Sporting pelo permanente silêncio. Há muito tempo que alertamos aqui que o principal prejudicado nestas coisas era o Sporting. Nem nos estávamos a referir a esta época em concreto, mas à de 2015/16. Agora vem-se saber que nesta época, pelos vistos, o Sporting também foi muito prejudicado. Em quê? Convém percebermos todos que o acesso à Liga dos Campeões, para os clubes portugueses, é uma garantia de faturar 30/40 M€ logo à partida. E o que tem acontecido, para desgraça dos adeptos do Sporting, é que a administração do Sporting tem sido sempre muito simpática com o Benfica. Tem-se calado sempre perante o Benfica. Portanto, acho que isto é muito comprometedor para as administrações dos dois clubes de Lisboa", concluiu.