Francisco J. Marques comenta Belenenses-Benfica: "Há sempre quem atire Portugal para o terceiro mundo"

Diretor de comunicação do FC Porto recorreu este sábado às redes sociais



Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, recorreu está sábado às redes sociais para comentar o jogo entre Belenenses e Benfica, no Estádio do Jamor, no qual a equipa da casa entrou com apenas nove elementos em campo, sendo dois deles guarda-redes.

"Há sempre quem atire Portugal para o terceiro mundo. Que falta de vergonha", escreveu, juntando-se assim à onda de críticas à realização da partida nestas condições.

De recordar que Afonso Sousa, jogador do Belenenses, bem como Bernardo Silva, ex-Benfica e atualmente ao serviço do Manchester City, já haviam manifestado a sua incredulidade.