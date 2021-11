Francisco Conceição, uma foto de família e os 5-0 ao Benfica no Dragão: "Lembro-me bem"

Entrevista de Francisco Conceição na mais recente edição da Revista Dragões.

Francisco Conceição, em entrevista na mais recente edição da Revista Dragões, relembrou vários momentos da história recente do FC Porto, que viveu enquanto adeptos, bem como uma fotografia que mostra o momento em que subiu ao relvado do Estádio do Dragão no colo do pai e agora treinador, Sérgio Conceição.

"Já conhecia a fotografia [em que sobe ao relvado do Dragão no colo do pai]? Sim, já conhecia. O meu pai mostrou-ma há alguns anos e sei bem o que representa. Foi há algum tempo, quando comecei a ter noção daquilo que representa. O meu pai mostrou-me e contou-me um pouco da história desta foto. Foi um dia de consagração. Um dia em que o FC Porto foi campeão, em 2004, e os jogadores entraram todos com as famílias", recordou.

Francisco Conceição, apesar de ter feito parte da formação no emblema azul e branco, afirma não ter sido apanha-bolas no Dragão. "Não, nunca fui. Voltei para o FC Porto para os sub-16, já com o meu pai como treinador da equipa principal, e só a partir daí é que pude estar mais perto do clube", disse, revelando depois o primeiro jogo que se recorda de ver na televisão e também nas bancadas.

"O primeiro momento... Lembro-me de um jogo, em 2010, em que o FC Porto ganhou por 5-0 ao Benfica aqui no Dragão. Lembro-me bem desse momento, porque lá em casa somos todos portistas e falou-se muito disso. Tinha oito ou nove anos e tenho essa memória bem presente, da vitória do FC Porto. Enquanto adepto [no Estádio] lembro-me de uma vitória contra o Bayern de Munique, em 2015. Ganhámos 3-1 e estive no estádio. Foi das primeiras vezes que estive aqui enquanto adepto, a ver o jogo com a minha família", afirmou.