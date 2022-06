Francisco Conceição sobre a lesão nos Sub-21: "Não é nada de grave"

Extremo do FC Porto lesionou-se ao serviço da Seleção Nacional de Sub-21

Francisco Conceição recorreu às redes sociais para falar da lesão que sofreu ainda na primeira parte do Liechenstein-Portugal, de qualificação para o Europeu de Sub-21. "Felizmente não é nada de grave", referiu no Instagram, agradecendo as mensagens que foi recebendo depois do lance.

Recorde-se que Francisco Conceição, lançado no onze titular de Portugal, esteve em campo pouco mais de 20 minutos, saindo lesionado e, aparentemente com fortes dores, da partida em casa do Liechenstein, a contar para o apuramento do Europeu de Sub-21, que decorrerá em 2023.

O jovem jogador do FC Porto sofreu uma entrada de Schreiber, médio da seleção da casa, ficando a queixar-se do tornozelo esquerdo e acabando por sair aos 23 minutos. O internacional português saiu e continuou a ser assistido pela equipa clínica fora das quatro linhas.