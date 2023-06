Francisco Conceição pede e Sérgio manda-o jogar: "Por mim, o meu pai continua no FC Porto"

Declarações de Francisco Conceição, antigo extremo do FC Porto e que representa atualmente o Ajax, após a conquista dos dragões da Taça de Portugal, na sequência da vitória por 2-0 na final frente ao Braga.

O seu pai, Sérgio Conceição, vai continuar no FC Porto? [RESPOSTA interrompida por Sérgio Conceição, que o manda jogar mais no Ajax] "Por mim continua, porque sou adepto do FC Porto e quero que o meu pai tenha muito sucesso. Sei que aqui vai conquistar ainda mais títulos. Se o desejo dele é continuar? Sim, sem dúvida. É o clube de coração dele e agora é preciso esperar. Tem mais um ano de contrato e há que cumpri-lo. E, quem sabe, prolongá-lo ainda".

Feliz com a conquista? "Sou adepto do FC Porto desde que nasci e estou muito feliz. Estou muito orgulhoso da equipa, do clube, mas sobretudo do meu pai e do meu irmão. Há que continuar a trabalhar para vencer muitos mais títulos no próximo ano. Sofre-se sempre mais à distância, mas acho que o clube deu conta do recado, foi uma época positiva com a conquista de três títulos. Faltou o campeonato, mas o clube rapidamente vai voltar a conquistá-lo se continuar a trabalhar como tem feito".

Como foi a época de estreia no Ajax? "Para mim foi uma época de tentar adaptar-me o mais rapidamente possível ao clube, é sempre difícil sair. Foi uma época de adaptação. Quero jogar, estou preparado e à espera da minha oportunidade. Tive pena de deixar o clube porque é o clube que amo, é normal, é difícil. Espero um dia mais tarde poder regressar ao FC Porto".

Kokçu e Kerkez, que jogam no campeonato neerlandês, têm sido apontados ao Benfica: "São bons jogadores, mas não sei de nada de rumores... Representam clubes fortes. Se encaixavam bem no Benfica? Não me cabe a mim dizer...".