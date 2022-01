Francisco Conceição, onze meses a agarrar um sonho: "Será um dos melhores do futebol português"

Chico, herói no Estoril, vai queimando etapas. O irmão Sérgio e os treinadores Areias e Tiago Leite lembram, a O JOGO, os sinais que faziam prever a ascensão. Há diferenças entre o juvenil "que impressionou em três ou quatro treinos" e o sénior que treina "sob a grande exigência" de Sérgio. Desde fevereiro, transformou a ilusão em realidade

O primeiro golo de Francisco Conceição na Liga levou o FC Porto à loucura, na consumação de uma reviravolta de contornos épicos e no ponto mais alto desde que se estreou pela equipa principal, há 11 meses. O extremo de 19 anos vai queimando etapas e O JOGO conversou com o irmão, Sérgio, e com dois treinadores na formação, Areias e Tiago Leite, para uma abordagem à concretização do sonho, ao processo de desenvolvimento e às perspetivas de futuro.

O festejo, por exemplo, já é uma imagem de marca. A corrida para os braços do pai e treinador já acontecera quando Francisco se estreou a marcar, em novembro, frente ao Feirense, na Taça de Portugal. Num camarote do Dragão, a mãe os irmãos não esconderam a emoção.