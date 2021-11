Francisco Conceição, o golo de Kelvin e a estreia pelo FC Porto: "Como portistas que somos..."

Entrevista de Francisco Conceição na mais recente edição da Revista Dragões.

Francisco Conceição, avançado do FC Porto, é um dos protagonistas da mais recente edição da revista Dragões. Entre outros temas, o jovem avançado do FC Porto recordou o jogo de estreia pelo FC Porto, frente ao Boavista, na época 2020/21, no Estádio do Dragão (2-2), e recordou o golo de Kelvin, numa altura em que tinha apenas 10 anos. Dois momentos marcantes.

"Alguma memória do golo do Kelvin? Se não me engano estávamos em casa a ver esse jogo. Claro que, como portistas que somos todos lá em casa, foi uma alegria enorme e um momento marcante para todos nós", começou por dizer, falando depois da estreia pelo emblema azul e branco.

"Para mim foi a concretização de um sonho. Poder estrear-me no Estádio do Dragão... só faltaram mesmo os adeptos. Senti aquele nervosismo normal, antes de entrar, mas quando entrei abstraí-me de tudo e sou feliz a jogar. É nisso que me foco, em desfrutar do futebol, e foi isso que tentei fazer. É um momento marcante na minha carreira que nunca mais vou esquecer. Foi pena não termos saído com a vitória desse jogo. Foi um misto de emoções, de muita alegria por me ter estreado, mas de alguma tristeza e frustração por não termos conseguido a vitória que merecíamos. Prefiro ficar com o momento da minha estreia, com a felicidade que foi, para mim, concretizar esse sonho de me estrear pelo FC Porto no Estádio do Dragão. Guardo-o na minha memória", explicou, revelando por fim os momentos mais marcantes que já viveu no Estádio do Dragão.

"Foi a minha estreia, claro, e o primeiro jogo com os adeptos na bancada [FC Porto 2-0 Belenenses SAD]. Foi também o concretizar de mais um sonho, poder jogar perante os adeptos, porque eu também era um deles há bem pouco tempo. Estar aqui dentro é um grande feito."