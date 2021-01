Francisco Conceição: o brilho imediato, a revelação e a chamada ao clássico

Pérola do clã Conceição foi convocado por Sérgio para o clássico desta sexta-feira.

Face à ausência de Otávio - testou positivo à covid-19 - do clássico desta sexta-feira, Sérgio Conceição viu reduzidas as opções para as alas do FC Porto e chamou o filho Francisco Conceição, que tem sido um dos jovens em maior destaque na equipa B dos dragões.

O jovem seguiu para estágio ao fim da tarde de quinta-feira, embora seja difícil que integre a ficha de jogo no clássico, visto que a convocatória é alargada. Contudo, a chamada à convocatória da formação principal - e logo num encontro de extrema importância - não deixa de surgir como o "culminar" de uma campanha francamente positiva no primeiro ano como jogador dos "bês" azuis e brancos.

Francisco, de 18 anos, passou dos juniores do FC Porto para a equipa secundária na presente temporada e não demorou a criar impacto e a brilhar: em 15 jogos na II Liga, leva quatro golos marcados e ainda duas assistências. Com Nakajima já no Al Ain, as opções para as alas entre o "esquadrão" de Sérgio Conceição diminuíram e o jovem acabou premiado, fruto da grande época que está a realizar e não por ser filho do treinador principal.

Aliás, a meia-época do jovem do clã Conceição na II Liga foi tão boa que, na eleição do onze do ano da II Liga promovida por O JOGO junto dos treinadores do escalão, Francisco foi mesmo considerado a revelação. Onze treinadores - Armando Evangelista (Arouca), Toni Pereira (Cova da Piedade), Rui Borges (Académica), Carlos Pinto (Chaves), Bruno Pinheiro (Estoril), Miguel Leal (Varzim), Renato Paiva (Benfica B), Nuno Capucho (Covilhã), Álvaro Pacheco (VIzela), Filipe Martins (Casa Pia) e João Eusébio (Leixões) - votaram, então, no jovem extremo portista.

Francisco Conceição atua habitualmente como extremo-direito, embora seja esquerdino e até começou a formação no Sporting, passando posteriormente para o Padroense e, por fim, para o FC Porto.