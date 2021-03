"Francisco Conceição? Não é fácil entrar em situações complicadas e ter esse impacto"

Francisco Conceição em ação no dérbi com o Sporting

André Silva segue com atenção os primeiros passos do jovem na principal equipa do FC Porto.

Atento à atualidade do FC Porto, André Silva não esconde a satisfação por ver o clube lançar mais um jogador oriundo da formação: Francisco Conceição. O avançado do Eintracht Frankfurt mostra-se agradado com os sinais dados pelo jovem extremo.

"É muito cedo. Sei como são as coisas no mundo do futebol mas opto por observar melhor. Como se trata do FC Porto, o meu clube, estou mais perto de ver e saber as coisas. Sei que ganhou o penálti e ainda bem que assim foi. É sempre bom ver alguém das camadas jovens a entrar na equipa principal e a ter esse impacto. Não é fácil entrar em situações complicadas e ter esse impacto. É só coisas positivas, muito bom sinal, espero que continue assim", afirmou em entrevista a O JOGO.

Não perca a entrevista exclusiva a André Silva:

Não Perca Portugueses André Silva aborda Seleção: "Ataque com Ronaldo? Pode ser prometedor..." ENTREVISTA, PARTE II - O avançado confessa ter ficado "um bocadinho afetado", mas compreende a dificuldade de Fernando Santos na hora de escolher. Os números que tem por Portugal (16 golos em 37 jogos) dizem o resto.