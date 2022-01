Camisola 10 do FC Porto acrescentou o que faltava ao seu jogo: influência direta em golos e... resultados. Em 2021/22, já apontou dois tentos e ofereceu outros dois, num total de 492 minutos

Suplente utilizado em 15 dos 19 jogos que já realizou esta época, Francisco Conceição tem sido a arma utilizada por Sérgio para agitar as defesas adversárias e, nos últimos dois jogos para o campeonato, desempenhou na perfeição esse papel de "abre-latas".

Decisivo no Estoril e no Jamor, com um golo e uma assistência, o extremo virou "abre-latas" de serviço