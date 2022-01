Francisco Conceição fala em "emoções fortes" e faz um agradecimento especial

Jogador deixou uma mensagem aos adeptos, nas redes sociais do FC Porto, após a reviravolta e consequente triunfo no Estoril, por 2-3.

Francisco Conceição decidiu este sábado o encontro entre Estoril e FC Porto, que os dragões venceram por 2-3 depois de estarem a perder por 2-0 ao intervalo, tornando-se líderes isolados da Liga Bwin.

Aos 90 minutos de jogo, o filho de Sérgio Conceição deu a melhor sequência a um passe de Luis Díaz e fechou o marcador, levando os portistas presentes no estádio à loucura. No fim da partida, o jovem jogador do emblema azul e branco deixou uma mensagem nas redes sociais do clube, falando em "emoções fortes" e fazendo um agradecimento especial a Fábio Vieira.

"Portistas, que grande vitória de emoções fortes. Grande segunda parte, grande remontada e agora continuar somar de três em três e continuar a ganhar, que esse é o nosso objetivo", começou por dizer.

"Agradecer também a união de todos e a toda a equipa que sempre acreditou que podíamos chegar ao terceiro golo, em especial ao Fábio [Vieira], que na jogada do golo desde o início me dizia "Vai, que vais fazer golo" e isso concretizou-se. Mostra bem o espírito de todos e foi uma grande vitória. Um grande abraço", concluiu.