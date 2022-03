Francisco Conceição: "Exigência do meu pai? É assim que conseguimos crescer, ser mais fortes"

Avançado do FC Porto, filho do treinador Sérgio Conceição, expressou, em entrevista à "Dragões", satisfação pela relação profissional com o progenitor e frisou entender a cobrança do técnico

Como é trabalhar com o treinador Sérgio Conceição? "Para mim é um grande orgulho poder ser treinado pelo meu pai. É um orgulho tremendo e uma felicidade enorme, mas sei distinguir os dois papéis e ele também. Por isso, para mim é uma felicidade tremenda ser treinado por ele."

Um jogador que queira ter sucesso não tem outra opção que não seja adaptar-se rapidamente à exigência dele? "Sabemos da exigência dele, mas isso só faz com que possamos evoluir cada vez mais. É nessa exigência que conseguimos crescer e faz parte do trabalho, tornar-nos melhores e mais fortes."

Em que aspetos o Francisco Conceição está melhor desde que chegou à equipa principal do FC Porto? Por outro lado, o que é preciso melhorar ainda? "Acho que melhorei em muita coisa, nomeadamente em aspetos da parte defensiva para ajudar a equipa no momento em que não tem bola. Tenho aprendido muito e identifico-me cada vez mais com aquilo que são as dinâmicas da equipa. Ao mesmo tempo, é preciso melhorar muita coisa e eu tenho noção disso. Guardo para mim, sei que estou no caminho certo e que num futuro próximo estarei muito melhor do que estou neste momento."