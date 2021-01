Francisco Conceição estreou-se nos convocados do FC Porto: "Que sensação"

Habitual presença na equipa B do FC Porto, Francisco Conceição foi chamado para o clássico com o Benfica. Apesar de não ter jogado, não vai esquecer o ambiente na primeira convocatória para a equipa principal.

Francisco Conceição, filho do treinador do FC Porto e jogador da equipa B dos dragões, foi convocado para o clássico com o Benfica. Foi a primeira chamada do avançado de 18 anos à equipa principal.

No final do jogo - não saiu do banco de suplentes - recorreu às redes sociais para falar do momento em que pisou o relvado do Estádio do Dragão com os companheiros da equipa A. "Que sensação... Juntos", escreveu.