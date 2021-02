Francisco Conceição entrou aos 90 minutos do FC Porto-Juventus, dias depois da estreia na I Liga do dérbi com o Boavista

Francisco Conceição, de apenas 18 anos, entrou aos 90 minutos do FC Porto-Juventus, dias depois da estreia na I Liga do dérbi com o Boavista.

O jovem esquerdino, filho de Sérgio Conceição, estreou-se assim na Liga dos Campeões, quatro dias depois da estreia na I Liga.