Francisco Conceição: época de sonho continua agora com um prémio em mãos

Recebeu o prémio de melhor jovem da II Liga no mês de dezembro.

Francisco Conceição recebeu em mãos esta quinta-feira o prémio de melhor jovem jogador do mês de dezembro na II Liga, período no qual brilhou ao serviço da equipa B do FC Porto.

Francisco, extremo de 18 anos, passou dos juniores do FC Porto para a equipa secundária na presente temporada e não demorou a criar impacto e a brilhar: em 16 jogos na II Liga, leva quatro golos marcados.

O protagonismo evidenciado levou mesmo Sérgio Conceição, treinador dos dragões e pai da jovem promessa, a chamar Francisco aos trabalhos da equipa principal: foi suplente não utilizado contra Benfica e Farense, para o campeonato, e também no duelo com o Sporting, das meias-finais da Taça da Liga.

Aliás, a meia época do jovem do clã Conceição na II Liga foi tão boa que, na eleição do onze do ano da II Liga promovida por O JOGO junto dos treinadores do escalão, Francisco foi mesmo considerado a revelação.