Francisco Conceição entre os convocados do FC Porto para o clássico com o Benfica

Com poucas opções para as alas, o treinador portista integrou Francisco Conceição num lote alargado de jogadores convocados para esta noite. Porém, dificilmente irá para o banco.

O segundo teste feito por Otávio à covid-19 deu positivo e o brasileiro é baixa para o clássico com o Benfica, mas também para a final-four da Taça da Liga, na próxima semana. Por outro lado, Sérgio Conceição colmatou essa baixa de última hora com, sabe O JOGO, a chamada do filho Francisco - que tem brilhado na equipa B dos portistas -, para a partida desta noite.

O jovem seguiu para estágio ao fim da tarde, embora seja difícil que integre a ficha de jogo no clássico, visto que a convocatória é alargada. Francisco tem 18 anos e atua habitualmente como extremo-direito, embora seja esquerdino. Leva quatro golos e duas assistências na II Liga. Com Nakajima já no Al Ain, as opções para as alas diminuíram e o jovem acabou premiado, fruto da grande época que está a realizar e não por ser filho do treinador principal.

Voltando a Otávio, Sérgio Conceição perde, assim, um dos jogadores mais influentes da equipa para jogos decisivos. Na Choupana, por exemplo, Otávio saiu do banco para fazer duas assistências. O criativo ia mesmo ser titular contra os encarnados, apesar de não ter efetuado qualquer treino desde o regresso da Madeira. Por sua vez, Luis Díaz será o eleito para atuar no lado esquerdo do ataque.

Este é o segundo habitual titular que vai falhar o clássico por causa do coronavírus, uma vez que Manafá está afastado desde a semana passada. Neste caso, Nanu será, de novo, o seu substituto no onze.