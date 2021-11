Francisco Conceição: "É um orgulho tremendo ser treinado pelo meu pai"

O Dragão de Ouro de Revelação do Ano diz ser um jogador mais maduro do que há nove meses, quando se estreou pela equipa principal. Admite que lhe falta o golo e que aprende muito com Díaz

Antes de seguir com a família para uns dias de descanso em Itália, onde o pai fez parte da carreira, Francisco Conceição, de 18 anos, conversou com O JOGO sobre o Dragão de Ouro que o enche de orgulho e vai receber no dia 29, mas também sobre a ascensão e evolução na equipa treinada pelo pai, que garante não ser mais exigente consigo do que com os companheiros.

Além do treinador, o extremo diz que é um privilégio poder trabalhar e aprender diariamente com jogadores experientes como Pepe e Sérgio Oliveira, mas também com o "diferenciado" Luis Díaz.