Francisco Conceição: "É o expoente máximo de um jogador que sai da formação do FC Porto"

ENTREVISTA >> Dragão de Ouro: Francisco Conceição receberá a estatueta de Revelação do Ano

Francisco não é um dos vencedores da Youth League que subiram ao plantel principal do FC Porto. O extremo é mais novo do que essa geração de ouro, mas conseguiu dar o salto em fevereiro deste ano estreando-se com a camisola portista. Saltou do banco para agitar o dérbi da Invicta e o impacto foi imediato junto dos adeptos. A equipa ainda empatou e Chico não voltou a baixar à equipa B.

Nove meses depois, é opção regular de Sérgio Conceição e prepara-se para receber o Dragão de Ouro de Atleta Revelação. Será a terceira estatueta a ir parar a casa dos Conceição depois de o pai do extremo ter sido premiado como o Jogador do Ano em 1998 e Treinador do Ano em 2018, por ter conduzido o FC Porto ao título nacional. Francisco sente-se orgulhoso pelo reconhecimento, agradece a Pinto da Costa e mostra-se ambicioso: "tenho o objetivo de ganhar muitos títulos".

O que representa ganhar o Dragão de Ouro de Atleta Revelação?

-É um motivo de muito orgulho, o expoente máximo de um jogador que sai da formação e chega à equipa principal. Ganhar o Dragão de Ouro é fantástico, agradeço ao presidente pela distinção, aos meus colegas de equipa, à minha família e a todos os adeptos.

"Tenho a ambição de ganhar muitos títulos e concentro-me nos que podemos alcançar esta época"

Considera que este Dragão de Ouro lhe confere outra responsabilidade daqui em diante?

-Não vejo as coisas dessa forma, é um prémio atribuído pelo que fiz. O que farei no futuro não depende deste prémio, mas sim do que farei daqui para a frente e estou focado em fazer mais e melhor.

Depois da medalha de vice-campeão europeu, agora recebe um Dragão de Ouro. O que gostaria de lhe acrescentar mais?

-Tenho a ambição de ganhar muitos títulos e concentro-me nos que podemos alcançar esta época. Queremos voltar rapidamente à conquista de títulos.