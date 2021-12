Francisco Conceição e não só: os destaques de mais um treino do FC Porto

Jovem extremo já fez treino integrado condicionado.

O FC Porto continua a preparar o encontro com o Braga, da ronda 14 do campeonato, e com novidades no que toca ao boletim clínico. Segundo informou o clube no site oficial, Francisco Conceição realizou treino integrado condicionado, depois de na véspera ter estado limitado a tratamento.

Já Cláudio Ramos, habitualmente a terceira opção para a baliza, foi dado como apto e trabalhou sem qualquer tipo de limitação. Um cenário bem diferente do de Marcano, que se manteve em tratamento.

FC Porto e Braga medem forças no próximo domingo, no Dragão, num jogo com início marcado para as 20h30.