Francisco Conceição é desejado pelo Bolonha, noticiam em Itália

Jovem avançado, de 19 anos, motivou uma proposta de cedência do clube do principal campeonato italiano

Francisco Conceição tem um clube da Serie A interessado nos seus serviços. Segundo o portal desportivo "Calcio Mercato", o Bolonha fez uma proposta ao FC Porto para o empréstimo do jovem avançado portista até ao final da presente temporada.

O jogador tem, por esta altura, só menos dois jogos disputados do que em toda a época transata (17) e estreou-se a marcar pela equipa principal do FC Porto, em 2021/22, no encontro da Taça de Portugal diante do forasteiro Feirense.