Francisco Conceição desafia metas do ídolo Sérgio: duas já foram superadas pelo filho

Com a idade do camisola 10, Sérgio batalhava no Penafiel, no primeiro de três empréstimos do FC Porto. O filho começou a corrida mais cedo, mas ainda precisa de dez golos para igualar o treinador

O mote foi dado por Francisco Conceição depois do jogo em que se estreou a marcar pelo FC Porto: "Espero fazer história aqui tal como o meu pai."

Ao longo de 89 jogos distribuídos por três épocas de azul e branco, há diversas metas fixadas por Sérgio Conceição enquanto futebolista e duas até já foram superadas pelo filho.