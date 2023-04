Francisco Conceição dedica publicação ao pai após o clássico Benfica-FC Porto

Atacante do Ajax fez uma publicação nas redes sociais com imagens do pai, Sérgio Conceição, a festejar na Luz. "Orgulho PAI", escreveu

O FC Porto bateu o Benfica na Luz (2-1) e relançou o campeonato e desde os Países Baixos Francisco Conceição foi um espectador atento.

O atacante que trocou esta época os dragões pelo Ajax utilizou as redes sociais para mostrar "orgulho" no pai, Sérgio Conceição, com um vídeo dos festejos do técnico portista após o triunfo na Luz.

Francisco Conceição escreveu a palavra pai em letras maiúsculas, seguida de um coração azul.