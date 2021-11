Francisco Conceição: "A minha realidade é um sonho do qual eu não quero acordar"

Filho de Sérgio Conceição estreou-se a marcar pelo emblema azul e branco.

Francisco Conceição estreou-se a marcar pelo Porto no sábado, na conversão de uma grande penalidade na goleada por 5-1 sobre o Feirense, em jogo que apurou os "dragões" para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Logo após fazer balançar as redes, Francisco correu para os braços do pai e treinador Sérgio, para um prolongado abraço. Nas redes sociais, o jogador reagiu ao momento.

"Poucas ou nenhumas palavras expressam o meu sentimento neste momento. Representar o Futebol Clube do Porto, jogar no Estádio do Dragão, fazer o meu primeiro golo com esta camisola com os adeptos na bancada. A minha realidade é um sonho do qual eu não quero acordar", começou por escrever.

"É só o começo, [seguimos] sempre por mais e melhor. Continuaremos juntos", concluiu.