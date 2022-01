Francisco Conceição foi o herói do FC Porto no Estoril

Declarações de Francisco Conceição, autor do golo que deu a vitória (3-2) ao FC Porto frente ao Estoril, na ronda 17 do campeonato.

Duas partes distintas: "Na primeira parte, o jogo tornou-se difícil porque não estivemos ao nosso ritmo normal. Ao intervalo, corrigimos algumas coisas que tínhamos de corrigir e mostrámos toda a nossa qualidade. Tudo o que podemos fazer ficou bem vincado na segunda parte."

Liderança: "Não é por termos três pontos de avanço que vamos fazer as coisas de maneira diferente. Vamos pensar jogo a jogo, a querer ganhar cada um deles."

O golo: "Festejei [o golo] com o treinador e com todos os meus colegas, ficou bem patente o espírito do grupo. Queremos continuar assim para no fim sermos campeões.