"Fran Navarro? Viu-se em Portugal que é um matador incrível"

Fran Navarro jogou no Valência B durante várias temporadas, antes de se mudar para o Gil Vicente, em 2021/22. Adrián projeta uma grande temporada de Fran Navarro no FC Porto. Com "grande quantidade de golos"

Adrián Gómez era o capitão do Valência B quando lá estava Fran Navarro e os dois ganharam uma fortíssima intimidade e a amizade, naturalmente, perdura. "Ficámos realmente próximos mas foi só um ano. Era um grande goleador, transmitia ao clube e aos adeptos que seria um jogador da primeira equipa. Era, ainda, um rapaz maravilhoso, alegre e simples, espetacular com toda a gente. Criava muito bom ambiente e sempre com sentido de humor. Das melhores pessoas com que me cruzei no futebol", evidencia o ainda médio da equipa secundária, mesmo com 29 anos.

"Como avançado é claro que é alguém que marca diferenças na área, viu-se em Portugal que é um matador incrível. Faz muitos golos, mas também cria perigo, provoca ocasiões e faz o adversário perder bolas. Fez duas grandes épocas no Gil Vicente e está explicado que chegue a uma grande equipa. Estou convencido do seu sucesso, vai adaptar-se depressa e seguirá na mesma trajetória triunfante", refere o antigo companheiro, que deixa apenas um desejo. "Se tiver minutos e oportunidades fará uma grande quantidade de golos", assegura.