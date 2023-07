"Fran Navarro? Para mim, é o melhor ponta de lança a jogar em Portugal"

No mesmo dia em que o avançado espanhol foi anunciado como reforço do FC Porto, Daniel Sousa, antigo treinador do Gil Vicente, comparou-o a Edinson Cavani e Luis Suárez.

No mesmo dia em que o FC Porto anunciou a contratação de Fran Navarro, que assinou até 2028, Daniel Sousa, que o orientou na última época no Gil Vicente, encheu-se de elogios na direção do avançado espanhol, de 25 anos, comparando-o a Edinson Cavani e Luis Suárez.

"O que salta logo dele à vista é capacidade de trabalho, o marcar golos, as suas desmarcações. Comparo o estilo de jogo dele com os uruguaios, Cavani e Suárez, aquela capacidade de trabalho na parte ofensiva. Sempre a pedir a profundidade. É capaz de fazer 10 corridas à profundidade, não receber nenhuma bola e continuar a fazer. É uma das características muito boas que mais sobressai no Fran", começou por elogiar, em declarações à Antena 1.

Daniel Sousa chega ao ponto de dizer que não existe um melhor avançado a atuar em território nacional: "Para mim é e continua a ser o melhor ponta de lança a jogar em Portugal. O que fez foi extraordinário. Os pontas de lança do FC Porto são extraordinários, num registo diferente do Fran. E é esse registo diferente que pode tornar tudo funcional, mas há uma complementaridade muito boa".

"Acredito que pode singrar onde quer que esteja. Essa capacidade de trabalho e uma ética profissional muito grande... Isso é de grande valor para qualquer equipa. Estando em equipas superiores e com a qualidade dos jogadores que estão à sua volta, aquelas corridas que falei, em 10, sete podem dar perigo. Pode dar um salto, e o que está a dar agora já é relevante porque estamos a falar de um dos maiores clubes de Portugal", finalizou o antigo treinador dos gilistas.

Fran Navarro deixou o Gil Vicente ao fim de duas temporadas, tendo apontado 21 golos e três assistências em 43 jogos disputados em 2022/23.