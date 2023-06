"Fran Navarro foi o melhor avançado da I Liga"

Aburjania jogou com o espanhol em Barcelos e não tem dúvidas quanto ao valor do jogador que o FC Porto pretende. Georgiano partilhou quarto com o avançado nas concentrações durante dois anos e fala de características únicas, que até o faziam "odiar" Fran nos treinos por ser tão "chato" na disputa dos lances.

Oriundo do futebol espanhol na mesma época, vindo do Cartagena, o georgiano Aburjania rapidamente adquiriu entrosamento especial com Fran Navarro. Os dois foram sempre colegas de quarto em concentrações nas duas épocas do espanhol em Barcelos: "Foi um autêntico prazer, fiz um grande amigo, é uma pessoa de qualidades máximas, e fui um sortudo por o ter ao lado no campo, um avançado nato com muito golo", apressa-se a dizer o reforço dos turcos do Hatayspor.

"Fran sabe sempre onde vai cair a bola, sempre está aí pendente do que aconteça, define bem com os dois pés e tem golo de cabeça", elogia. "Um jogo pode parecer fechado, que não se passa nada, e num movimento de profundidade, numa desmarcação por detrás dos defesas, ele faz mossa. É uma dor de cabeça para os rivais, sempre luta e pressiona. Tenho autoridade para falar, odiava defrontá-lo nos treinos, era um chato, estava sempre a tocar-te e a procurar roubar-te a bola", conta.