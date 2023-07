Fran Navarro: em Espanha avançam que o Gil Vicente não respeitou direito de preferência

De acordo com a "Cadena Ser", o Valência não foi informado da proposta do FC Porto. Clube "che" também terá de receber 30% do valor da transferência.

Fran Navarro foi esta quarta-feira oficializado como reforço do FC Porto, proveniente do Gil Vicente, que de acordo com a Imprensa espanhola não respeitou o direito de preferência do Valência pelo avançado.

Avança a "Cadena Ser" que o clube de Barcelos não comunicou a proposta dos dragões ao Valência, para que este pudesse avaliar se a igualava. Os responsáveis do emblema "che" estarão agora a ponderar que medidas poderão ser tomadas.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Valência tem direito a 30% da transferência, o que equivale a 2,1 M€ dos 7 M€ que selaram o acordo. Esta percentagem foi diminuindo gradualmente com o avançar das épocas, desde os 50% iniciais.