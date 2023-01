Fran Navarro colocado na rota do FC Porto

Avançado espanhol vinha sendo apontado ao Braga, especialmente após a saída de Vitinha

Fran Navarro, que esta noite é titular do Gil Vicente em Paços de Ferreira, na 18ª jornada Liga Bwin, vai continuar no clube de Barcelos até final da presente época.

O avançado espanhol, que nas últimas horas foi sendo apontado como sucessor de Vitinha no Braga, poderá estar a caminho do FC Porto. A confirmarem-se as informações surgidas esta tarde, haverá um entendimento para que o jogador de 24 anos rume ao Dragão no final da presente temporada.