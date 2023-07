Fran Navarro a O JOGO: "Soube logo que era no FC Porto que queria jogar"

ENTREVISTA, PARTE I - Reforço do FC Porto aponta aos quatro troféus nacionais e explica, em exclusivo a O JOGO, que assinar pelos dragões foi uma decisão simples; Espanhol revela quando soube do interesse do clube e admite que ficou ansioso. Já leva três golos na pré-temporada e garante que, na nova casa, "a pressão transforma-se em motivação".

O discurso de Fran Navarro não deixa margem para dúvidas: o primeiro reforço do FC Porto para 2023/24 já está imbuído de espírito de ambição. Em entrevista a O JOGO, diz que "quase nem pensou" quando soube do interesse dos dragões, apontando aos quatro títulos nacionais e com entusiasmo pela Champions.

Que balanço faz das primeiras semanas como jogador do FC Porto?

-Cheguei há pouco tempo, mas o grupo recebeu-me muito bem. São jogadores espetaculares e pessoas incríveis. Estou muito feliz por poder vestir esta camisola, por envergar este emblema. Estou preparado para o que aí vem. Espero que seja uma temporada muito bonita.