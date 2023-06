Fran Navarro a caminho do FC Porto: "É a definição de alto rendimento, um aluno impecável"

Miguel Alonso, hoje diretor de alto rendimento da academia do Marselha, tinha esse cargo em Valência, onde privou com o futuro reforço do FC Porto. Fala numa dedicação exemplar.

Fran Navarro está a caminho do FC Porto, é uma operação cozinhada desde há muito, que levará o avançado valenciano para um dos grandes de Portugal com espaço de ação na Champions. Falta apenas a oficialização. Um inevitável salto para todos que o conhecem, proporcionado por duas épocas de caça de golos, marcando 37 num clube de pretensões modestas como o Gil Vicente, somando 16 em 2022/23 aos 21 da temporada de estreia.

Um sucesso absoluto, impondo eficácia e regularidade, muito difícil de testemunhar, num avançado que atue fora dos ditos grandes. De companheiros gilistas já choveram muitos elogios, Fran está envolvido por grandes expectativas e, de Espanha, ou de quem o viu evoluir, o sentimento é convergente. Um puro matador que não falhará a oportunidade de acesso a montra maior.