Fórmula Taremi aplicada a Pepê: porta do onze do FC Porto abre-se ao brasileiro

Sérgio Conceição gosta de moldar os jogadores às suas ideias antes de lançá-los no onze. Sintrense será oportunidade de ouro para o brasileiro, que foi o reforço mais caro dos portistas esta temporada

Contratado ao Grémio por 15 milhões de euros, Pepê foi o reforço mais caro do FC Porto para a presente época, mas só ao cabo de dez jogos oficiais dos dragões em 2021/22 se prepara para ser titular.

Frente ao Sintrense (dia 16), na Taça de Portugal, nomes como Luis Díaz - a Colômbia joga na madrugada anterior - e Otávio - recupera de lesão - deverão ser poupados, abrindo a porta do onze ao extremo brasileiro, no culminar de um período de paciência que não é propriamente uma novidade com Sérgio Conceição no comando técnico.