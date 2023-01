Fórmula resultou frente ao Arouca e Veron está para durar no FC Porto

Brasileiro foi surpresa com o Arouca e a resposta agradou a Conceição que o deve manter no onze com o Casa Pia.

A aposta deu resultado e Sérgio Conceição prepara-se para a manter: depois da excelente resposta dada com o Arouca, em que surgiu de surpresa no onze, Gabriel Veron deve manter o estatuto na partida de amanhã (20h30) com o Casa Pia.

Com Evanilson ainda longe das opções - tem para mais duas semanas, pelo menos -, o ex-Palmeiras conquistou o direito a uma oportunidade, que agarrou com unhas e dentes, ultrapassando Toni Martínez como parceiro de Taremi no ataque do FC Porto.