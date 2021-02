"Foram receber a equipa ao Dragão e foram atacados pela polícia com balas de borracha"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta quinta-feira no Porto Canal

Casos com Godinho e Hugo Miguel: "A expulsão porque Luís Godinho recua e bate no Danilo. A expulsão, com Hugo Miguel, do Brahimi, porque disse palavras impercetíveis em francês. E agora, com Luís Godinho e Hugo Miguel, a expulsão do Luis Díaz por rematar à baliza. Há aqui um padrão. São coisas caricatas, quase de meme, a do Danilo correu o mundo. O que os leva a cometer este tio de erros contra o FC Porto? Não há um único caso assim a não ser nos jogos com o FC Porto. Isto tem de preocupar os responsáveis pela arbitragem. E se o Luis Díaz tivesse marcado golo? Não podia ser? O jogador rematou que era a sua obrigação naquela circunstância. É para isso que serve o jogo."

Anti-FC Porto: "Estes lances são demonstrativos que existe qualquer coisa no espírito dos árbitros anti-FC Porto e é isto que leva a que estas coisas aconteçam. É isto que leva a que um jogador seja pontapeado e não seja penálti. Há montes de casos, mas estes são os mais gritantes, situações aberrantes que conduzem a decisões surpreendentes, estranhas e profundamente e erradas. Curiosamente, estamos a falar de Luís Godinho e Hugo Miguel."

Violência policial: "Quatro a cinco dezenas de jovens adeptos foram receber a equipa no regresso ao Dragão. Foram atacados pela polícia com balas de borracha, disparos. Oito carros com dez polícias cada um e toda a gente a fugir. É completamente desnecessário e, mais uma vez, só acontece quando são adeptos do FC Porto. Calma. todos sabemos que estamos em confinamento, mas civismo de todos é o que se espera, também das autoridades policiais."