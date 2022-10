Fora dos "Big Five", FC Porto é a equipa com mais presenças nos oitavos de final da Champions

O 13.º apuramento faz com que os dragões apanhem a Juventus.

O FC Porto garantiu pela 13.ª vez o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, tornando-se o sexto clube com mais presenças nesta fase da prova, o melhor fora dos denominados "Big Five".

No atual modelo, criado em 2003/04, em que após a fase de grupos se passaram a jogar os "oitavos", os dragões distanciaram-se do Manchester United (12 presenças) e do Lyon (11), somando agora as mesmas 13 presenças da Juventus, equipa que já não pode garantir o apuramento para esta fase da prova.

A lista é liderada pelo Real Madrid, com 20 participações nos oitavos de final da Champions, seguido por Bayern Munique (19), Barcelona, Chelsea (17), Arsenal (14), FC Porto e Juventus (13), Manchester United (12) e Lyon (11).

Se estendermos o critério aos clubes que mais vezes passaram a fase inicial da competição desde 1992/93 - de 1999 a 2003 havia duas fases de grupos e depois as equipas passavam para os quartos -, os azuis e brancos somam 17 presenças, menos dez do que os líderes deste ranking, o Real Madrid.