"Fomos ousados, há que destacar o Onana. Em casa vamos dar uma boa resposta"

Pepe no Inter-FC Porto

Declarações de Pepe após o Inter-FC Porto (1-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Exibição em Milão: "É difícil explicar a derrota depois do que fizemos. A equipa está de parabéns. A expulsão [Otávio] não estava nos nossos planos e eles, a jogar em casa, tentaram ganhar, mas nós também tivemos oportunidades. Foi um bom jogo. Fomos ousados, principalmente na segunda parte, em que podíamos ter marcado. Nestes jogos, quando isso não acontece, paga-se muito caro".

Inter melhorou com as substituições? "Não, analisando bem, eles começaram a ter mais oportunidades depois da expulsão. Até aí estávamos bastante bem, com bastante bola. É difícil explicar esta derrota quando jogamos assim. O Lautaro também podia ter sido expulso. Custa, mas aconteceu. Temos de tirar boas conclusões deste jogo".

40.º aniversário: "É a paixão que tenho por este desporto. É o amor que coloco em cada momento do jogo, do treino. Procuro sempre ajudar os meus colegas e isso permite-me estar aqui".

Eliminatória em aberto: "Acho que sim. Por tudo o que fizemos, jogámos com personalidade. Tivemos ocasiões para poder sair na frente. Há que realçar o Onana [guarda-redes do Inter], que esteve muito bem. Jogamos na nossa casa e vamos dar uma boa resposta".