Folha: "Trabalhar e conversar de futebol com o Sérgio Conceição é fácil"

Mudança de Pedroso será permanente. Folha justifica-a com a pandemia e o maior "calor dos adeptos". Ligação fácil com Conceição

António Folha concedeu uma entrevista ao Porto Canal, em que abordou diversos temas relacionados com a carreira, o FC Porto B e o desenvolvimento dos jogadores.

O treinador da equipa secundária dos dragões explicou que a mudança permanente para o Olival, deixando para trás Pedroso, se deveu à necessidade de "blindar muito bem a equipa A e B". "Foi uma alegria para os atletas. O calor humano da bancada fica mais perto. O ruído é muito maior e a forma como vão atrás do jogo... Isso notou-se logo no primeiro", afirmou, garantindo que a relação com Sérgio Conceição é excelente.

"Trabalhar e conversar de futebol com o Sérgio é fácil. O que queremos é que o Sérgio esteja tranquilo, a trabalhar da melhor forma e nós a trabalhar por trás, para o ajudar de todas as maneiras."