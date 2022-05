Folha e a renovação com o FC Porto: "Nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer"

António Folha com a equipa técnica do FC Porto B

Declarações de António Folha aos canais de comunicação do FC Porto depois do anúncio de que continuará como treinador da equipa B na próxima temporada

Sobre renovação e palavra: "É sempre especial e é dar continuidade ao trabalho que temos feito. Agradeço a confiança que continuam a depositar em mim. Esta renovação nunca esteve em causa, ao contrário do que se andou por aí a dizer, porque se há pessoa que tem palavra, é o nosso presidente. No pior momento da minha vida, numa conversa que tive com ele pelo telefone, sem saber como eu iria ficar, disse-me que o nosso casamento era para a vida. Por isso, se a minha continuidade dependesse de mim, nunca estaria em causa, pois nunca cuspo no prato em que como. Sou muito grato a este clube e estou muito feliz por estar aqui. Agradeço a todos por esta confiança e, da minha parte, vou dar o meu máximo, juntamente com a minha equipa técnica, para continuarmos a fazer um bom trabalho no FC Porto B."

A aposta na formação: "Enquanto equipa B, queremos dar o máximo de gente possível à equipa principal, mas sabemos que não é fácil entrar numa equipa campeã e que esperemos que ganhe também a Taça de Portugal. O patamar está muito alto e todos sabemos disso. Esperamos sempre que o ano seguinte seja melhor do que este."

Objetivos para os próximos dois anos: "A nível pessoal, não é importante. Há um ano e meio regressei a este clube num momento difícil para a equipa B, mas as coisas correram bem. Este ano foi totalmente diferente, para melhor. Vamos tentar ao máximo projetar jovens para a equipa principal, mas sabemos que não é fácil. Vamos tentar que esses jovens que temos na formação vejam na equipa B uma porta aberta para continuarem a desfrutar da carreira e para continuarem a evoluir dentro do clube."