Folha dá os parabéns ao "Sr. Varela": "Foi sempre uma pessoa muito dedicada"

Avançado dos dragões terminou a carreira, depois de dois anos na equipa B.

Silvestre Varela terminou a carreira este sábado e recebeu os parabéns de António Folha, treinador do FC Porto. Em declarações ao Porto Canal na flash interview que se seguiu à vitória por 3-1 sobre o Benfica B, na última jornada da II Liga, o treinador realçou que o capitão é adorado por todo o grupo.

"Dar os meus parabéns ao Sr. Varela, porque, além do jogador que foi neste clube, abraçou um projeto há dois connosco e foi sempre um homem com "h" muito grande. Foi sempre uma pessoa muito dedicada. Apesar da idade, é um jovem, e estes jovens adoram-no, porque é um ser humano com haveria de haver muitos nesta vida. O meu agradecimento, os meus parabéns pela carreira que teve e, mais importante do que a vitória [3-1 Benfica B], é realçar as pessoas que fazem este caminho", afirmou.